Ayşegül Pehlivanlar’dan gümüş madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, yedinci gün oyunlarıyla devam ediyor. Asaka Atıcılık Alanı’nda gerçekleştirilen finalde Ayşegül Pehlivanlar ile Aysel Özgan mücadele etti. Milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, 234.5 puan toplayarak gümüş madalya kazandı. 2016 Rio’da bronz madalya elde eden Pehlivanlar, kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını almış oldu.

Bir diğer milli sporcu Aysel Özgan finalleri 8. sırada tamamladı.

Bununlar birlikte Türkiye’nin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kazandığı madalya sayısı 12’ye yükseldi.