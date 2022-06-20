Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikinciliğiyle yurda döndü

Türkiye’nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’ndaki ikinciliğinin ardından yurda döndü. Portekiz’in Guimaraes kentindeki şampiyonada 20.350 puanla gümüş madalya kazanan başarılı sporcu, "Bu sefer altın madalya olmadı ama koleksiyona eksik kalan bir gümüş madalya ekledik. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından bu başarıyı elde ettik. Çok emek verdik ve çalışmalarımızın karşılığını aldık. Çok şükür bu madalyayı takmak nasip oldu, çok mutluyuz" dedi.

Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nın finalinde 20.350 puanla gümüş madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, yurda döndü. Portekiz’de dünya ikincisi olan başarılı sporcu, İzmir’e indi.

“Çok emek verdik ve çalışmalarımızın karşılığını aldık”

Türkiye’ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu sefer altın olmadı ama koleksiyona eksik kalan bir gümüş madalya ekledik. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından bu başarıyı elde ettik. Çok emek verdik ve çalışmalarımızın karşılığını aldık. Emeği geçen herkese, özellikle de beni asla yalnız bırakmayan, her düştüğümde kaldıran antrenörüm Mehmet Ali Ekin’e teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni destekleyen aileme, arkadaşlarıma, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Cimnastik Federasyonumuza, yarış boyunca bizi yalnız bırakamayan Başkanımız Suat Çelen’e, teknik ekibimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, Türkiye’den tüm güzel desteklerini gönderen tanıdığım tanımadığım güzel insanlara, kısacası herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Çok şükür bu madalyayı takmak nasip oldu, çok mutluyuz. Türk bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandırmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.