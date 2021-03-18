Barcelona'da en fazla oyu alarak seçimleri kazanan Joan Laporta, gerçekleşen yemin töreninde Lionel Messi'ye ''takımda kal'' çağrısı yaptı.

"Ben kararlar almak için buradayım. Leo'yu, şu an burada olmasının avantajını da kullanarak, takımda kalmaya ikna etmek gibi. O da bunu biliyor. Sana duyduğum sevgiyi biliyorsun ve seni burada tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ayrılamayacağını biliyorsun, Leo."

Messi, takımdan ayrılma isteğini sezon başında kulüp ile görüşmüştü.

Barcelona'nın efsanesi Lionel Messi'nin kulüple sözleşmesi Haziran 2021'de bitiyor.