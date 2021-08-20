banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süleyman Özışık mesleği bıraktı!
Süleyman Özışık mesleği bıraktı!
Messi, Ronaldo'nun forma satış rekorunu kırdı
Messi, Ronaldo'nun forma satış rekorunu kırdı
Yerli aşı mı yoksa Çin aşısı mı daha etkili?
Yerli aşı mı yoksa Çin aşısı mı daha etkili?
Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüştü
Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüştü

Ayoub El Kaabi, A. Hatayspor’da

Hatayspor, 28 yaşındaki Faslı golcü Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 20.08.2021, 21:05
Ayoub El Kaabi, A. Hatayspor’da

Hatayspor, 28 yaşındaki Faslı golcü Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Hatayspor, son olarak Wydad AC forması giyen tecrübeli forvet Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Hatay Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Onursal Başkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayoub El Kaabi’ye bordo-beyaz formamızla başarılar dileriz" denildi.

Yorumlar (0)
31°
açık