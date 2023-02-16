Aynı otelde karşı karşıya gelen Rus ve Ukraynalı futbolcular arasında arbede

Antalya’da bir otelde karşı karşıya gelen Rusya Ligi takımı Shinnik Yaroslavl oyuncuları ile Ukrayna ekibi FC Minaj’ın futbolcuları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayın ardından takımların farklı otellerde konaklamaya devam ettiği öğrenildi.

Olay, 13 Şubat tarihinde Antalya turizm bölgesi Kundu’da bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kış dönemi antrenmanı için bölgeye gelen Rusya Ligi’nde mücadele eden Shinnik Yaroslavl ile Ukrayna temsilcisi FC Minaj’ın futbolcuları, otel koridorunda karşı karşıya geldi. Futbolcular arasında yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavga otel çalışanlarının da araya girmesiyle sona erdi. Kulüplerin başvurusu üzerine takımların farklı otellerde kalarak çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.