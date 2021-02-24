Ayman Ben Muhammed: “Zorlu bir maç olacak”

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin görüşlerini aktaran Denizlispor’un başarılı futbolcusu Ayman Ben Muhammed, “Zor bir maç olacak bizim için ama pozitif olmamız gerekiyor ve elimizden geleni yaparak en iyi sonucu almamız lazım” dedi.

Süper Lig’in 27. haftasında İstanbul’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu deplasmanda en az 1 puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleşen idman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ayman Ben Muhammed, performansından mutlu olduğunu ancak önemli olanın takımın performansı olduğunu söyledi. Beşiktaş maçı için pozitif düşünmeleri gerektiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, “Performansımla alakalı katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Rakibimizle oynadığımız mücadeleler bizim için çok önemli. Sadece benim performansım değil, takımın performansı çok muazzamdı. 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Zor bir maç olacak bizim için ama pozitif olmamız gerekiyor ve elimizden geleni yaparak en iyi sonucu almamız lazım” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarım adaptasyon sürecimi atlatmamda yardımcı oldular”

Takıma adapte olmasında arkadaşlarının büyük önemi olduğunu dile getiren Ayman, “Geldiğim günden beri beni takım çok iyi karşıladı. Çalışanlardan tutun şehirdeki insanlar, takım arkadaşlarım adaptasyon sürecimi atlatmamada yardımcı oldular. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi takımımız var ve biz her maçı final olarak görüp adım adım ilerlememiz gerekiyor. Ligde kalabilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.