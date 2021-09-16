Aylık 750 bin TL alacak!

Yıldırım, TRT’de yorumculuk yapmaya başlayan Rıdvan Dilmen’e verilen ücreti açıklamış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan gazeteci, “AB’nin dev ekonomilerine sahip ülkeleri; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ile İngiltere’de devlet TV’leri, bir yorumcuya yıllık 8.5 milyon TL verir mi? Aynı cevabı aldık; 850 bin Euro verseler hükümet düşer! Halkın sırtından geçinen @trt Rıdvan Dilmen’e 8.5 trilyon nasıl öder.” dedi.