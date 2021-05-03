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Aykut Kocaman’dan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları BB Erzurumspor maçının 11’inde tek değişiklik yaparak MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

Spor 03.05.2021, 16:17
Aykut Kocaman’dan tek değişiklik

Süper Lig’in 39. haftasında Başakşehir, MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Düşme potasından uzaklaşmak isteyen iki ekibin bu zorlu mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada 2-1 galip geldikleri BB Erzurumspor karşılaşmasının 11’inden tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Başakşehir’de kart cezalısı olan Epureanu’nun yerine stoperde Mehmet Topal görev yapıyor.
Başakşehir, Ankaragücü karşısına, Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mehmet, Mbombo, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Aleksic ve Chadli 11'i ile çıktı.

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