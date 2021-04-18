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Aykut Kocaman’dan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının 11’inden 4 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı.

Spor 18.04.2021, 19:02
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Aykut Kocaman’dan 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının 11’inden 4 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı.

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK müsabakasının 11’ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Kocaman, stoperde Epureanu’nun yerine Ndayishimiye’yi, Uğur Uçar’ın yerine Ömer Ali’yi sahaya sürerken, orta sahada ise Deniz Türüç - Aleksic değişikliklerine gitti. Forvet bölgesinde ise kadroda bulunmayan Demba Ba’nın yerine Crivelli görev alıyor.

Başakşehir’in, Fenerbahçe maçı 11’i şu şekilde:

“Volkan - Ömer, Ponck, Ndayishimiye, Cemali - Tolga, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic - Crivelli”
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