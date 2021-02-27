Aykut Kocaman: "Tek tesellimiz gol yemeden maçı bitirmek oldu"

Antalyaspor karşısında iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Tek tesellimiz bugünkü maçı puanla bitirip, uzun bir aradan sonra gol yemeden bitirmek oldu” dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 25’e yükselten Başakşehir, 18. sıradaki yerini korudu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, puana ihtiyaçları olduğu için kazanma arzusuyla sahaya çıktıklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin en büyük özelliğinin ise birinci bölgede rakibi karşılayıp sahayı enine ve boyuna daraltarak hızlı hücumlarla atağa kalmak olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının pozisyon olarak her iki takım için de kısır geçtiğini aktaran Kocaman, “İkinci yarıda nispeten, istenilen ölçülerle olmamakla beraber biraz daha topu hızlandırınca tehlikeli olduk. Ancak bu tehlikeli olma hali maçı kazanma durumuna doğru dönüşmedi. 2 puan kaybı bizim için üzüntü verici. Tek tesellimiz bugünkü maçı puanla bitirip, uzun bir aradan sonra gol yemeden bitirmek oldu" diye konuştu.