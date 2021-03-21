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Aykut Kocaman: "İki takımın da çok net bir şekilde kazanmaya ihtiyacı vardı"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bulundukları yer itibari ile her iki takımın da çok net bir şekilde kazanmaya ihtiyaçları vardı. Rakip üzerimizdeki baskımızı arttırmada bize sıkıntı oluşturdu, yapamadık. Pozisyona girme açısından değil ama sonuçlandırma açısından olumsuzluk bugünde yansıyan faktörlerden bir tanesiydi" dedi.

Spor 21.03.2021, 20:06
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Aykut Kocaman: "İki takımın da çok net bir şekilde kazanmaya ihtiyacı vardı"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bulundukları yer itibari ile her iki takımın da çok net bir şekilde kazanmaya ihtiyaçları vardı. Rakip üzerimizdeki baskımızı arttırmada bize sıkıntı oluşturdu, yapamadık. Pozisyona girme açısından değil ama sonuçlandırma açısından olumsuzluk bugünde yansıyan faktörlerden bir tanesiydi" dedi.

Başakşehir, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Denizlispor’unda kazanmaya ihtiyacı olduğunu ancak hızlı hareket etmelerine rağmen üzerlerindeki baskının arttığını söyledi. Kocaman, "Bulundukları yer itibari ile her iki takımın da çok net bir şekilde kazanmaya ihtiyaçları vardı. Hem kendi adımıza söyleyebilirim görünen itibari ile Denizlispor’da kendi tarzlarına uygun, isteklerine uygun bir şekilde bunu başarmak için birinci dakikadan son dakikaya kadar büyük bir çaba gösterdiler. İlk yarısında özellikle ritmimiz biraz daha düşüktü. Özellikle kazanma ihtiyacı ve bunun doğurduğu biran evvel hızlı bir şekilde bunu elde ederim, skora çevirelim duygusuyla hareket etme özellikle merkezde kaptırdığımız toplardan sonra zaman zaman hakeme hızlı ataklar fırsatı tanıdı rakibimize. Bu hem oyunu tekrar rakip sahaya yerleştirmekte hem de bunu başararak bunu yaptıktan sonrada rakip üzerimizdeki baskımızı arttırmada bize sıkıntı oluşturdu, yapamadık" dedi.

"Olumsuzluk bugünde yansıyan faktörlerden bir tanesiydi"

Olumsuzlukların uzun zamandır takımda devam ettiğini söyleyen Aykut Kocaman, "İkinci yarıda ilk yarıya yakın geçti. Biz de aradık Denizlispor da aradı. İkinci yarıda özellikle topun ritmini arttırdıktan sonra ciddi anlamda pozisyonlar yakaladık. Rakip sahada oynadık daha fazla maçın büyük bir bölümünü, skoru lehimize çevirmek için pek çok girişimde bulundu takım. Söyleyecek bir şey yok. Fakat aslında belki de sezonun bütününe yayılan Başakşehir için bir takım parametrelerden en önemlisi olan pozisyona girme açısından değil ama sonuçlandırma açısından olumsuzluk bugünde yansıyan faktörlerden bir tanesiydi" diye konuştu.

"Saha kuru olunca topun akışı yavaşladı"

Saha zeminin kuru olmasından dolayı top ile çok hızlı hareket edemediklerini belirten Kocaman, "Özellikle hafta içerisindeki iki faktör bizim için olumsuz olarak bugün önümüze çıktı. Birincisi çok güzel saha ancak kuru olunca tabi topun akışı biraz, günlük güneşlik bir hava vardı ve topun akışı yavaşladı. Bu bizim adımıza bir handikap olarak gözüktü ama esas handikap özellikle maçın son 10 ile 15 dakikasında daha net bir şekilde gözüktü ki özellikle salı günkü maçın biraz üstümüzdeydi. Hareketten harekete geçişlerde zayıflama oldu oyuncularda buda maçın skorunu etkileyen faktörlerden bir tanesi oldu. Ama bütün olarak bakmak gerekirse iki takım istemediği bir skor ortaya çıktığını tahmin ediyorum kendi adımıza" ifadelerini kullandı.
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