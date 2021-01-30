Aykut Kocaman, Fatih Terim Stadı’nda

Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Hatayspor maçını statta locadan takip ediyor.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, Hatayspor’u ağırlıyor. Dün Okan Buruk ile yollarını ayıran turuncu-lacivertlilerde prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Aykut Kocaman da mücadeleyi statta kendisi için ayrılmış locadan takip ediyor.

Hatayspor maçında takımın başına Akademi Direktörü Nedim Yiğit yer alıyor.