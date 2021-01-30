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Aykut Kocaman, Fatih Terim Stadı’nda
Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Hatayspor maçını statta locadan takip ediyor.
Spor 30.01.2021, 16:58
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Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Hatayspor maçını statta locadan takip ediyor.
Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, Hatayspor’u ağırlıyor. Dün Okan Buruk ile yollarını ayıran turuncu-lacivertlilerde prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Aykut Kocaman da mücadeleyi statta kendisi için ayrılmış locadan takip ediyor.Hatayspor maçında takımın başına Akademi Direktörü Nedim Yiğit yer alıyor.