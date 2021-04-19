Aykut Kocaman: Akıl alır gibi değil!

Medipol Başakşehir şampiyon olduğu geçen sezonun ardından Süper Lig’de hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe’ye de 2-1 yenilen turuncu lacivertlilerde Aykut Kocaman açıklamada bulundu.

'Fenerbahçe maçını kazanmayı çok istedik'

Tecrübeli teknik adam, “Futbol sonuç için oynanıyor. Geldiğimiz yer itibariyle puan almak istediğimiz, kazanmayı daha fazla istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık” dedi.

'4 penaltı kaçtı, 2'si iptal oldu'

Kocaman gole çeviremedikleri penaltılar hakkında ise, “Ben geldikten sonra 6 tane penaltı kazandık, 4 tanesini kaçırdık. 2 tanesi de hakemler tarafından iptal edildi” yorumunu yaptı.

Kocaman: Enteresan bir dönem

Düşme tehlikesi yaşayan takımının içinde bulunduğu durumu “Enteresan bir dönem” diye nitelendiren Aykut Kocaman, “Başakşehir için ilginç bir sezon yaşanıyor. Bu oyun kalitesine çıkan bir takımın, Şampiyonlar Ligi ile başladığı sezonda düşme hattı içinde olması akıl alır gibi değil ama bu oyun böyle ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe'de Emre hoca fark yarattı'

Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Fenerbahçe, son dönemde, özellikle Emre hoca takımın başına geçtikten sonra üçüncü bölgede bulunma süresini artırdı. Dolayısıyla topu verirsek puan almamız biraz daha riskli hale gelecekti.

'Pelkas çok ekstra bir gol attı'

1-1’den sonra öne geçeceğimizi düşünürken, ekstra bir gol yedik. Yapılışı ve atılışı açısından ekstra bir gol oldu. Yine maçı toparlayabilirdik. Mahmut'un atılışından sonra her türlü çabayı göstermemize, penaltı kazanmamıza rağmen mağlup olduk."

'Demba Ba tercih meselesi'

Deneyimli teknik adam, Demba Ba'nın kadroda olmamasını, "Tamamen bir tercih meselesi, elimizde 26 oyuncu var, Demba Ba da o oyunculardan biri. Tamamen tercih. Çok fazla irdelenecek bir şey yok" ifadeleriyle açıkladı.

Kocaman: Ateş çemberinin tam içindeyiz

Başakşehir Teknik Direktörü son olarak, düşme hattında olmalarını ve kalan maçları ise şöyle yorumladı: "Yedi maç var, 5'i tam etrafımızdaki takımlarla. Bundan sonra artık telafisi olmayan haftalara girildi. Ateş çemberinin etrafında değil, tam içindeyiz.

'Farkındalık çok önemli'

Farkındalık çok önemli. Sezonu şampiyon olarak bitirmiş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar oynamış, ardından birtakım sıkıntılar yaşadıktan sonra ligin önemli şampiyonluk adaylarından biriyle 10 kişi kaldıktan sonraki süreçte böyle oynamış bir takımız. Gerçekle baş etmenin en doğru yollarından biri durumu kavramaktan geçiyor."

(Ajansspor)