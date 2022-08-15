Ayin için Trabzon'a giden Fener Rum Patriği Bartholomeos'a verilen Trabzonspor formasının arkasındaki yazı tartışma çıkardı

Trabzonspor atkısını boynuna takan Bartholomeos, gazetecilerin, "Şampiyon kim olacak?" şeklindeki sorusuna "Çok mutluyuz. Daimi başarılar dileriz. Şampiyon kim olacak yüzde 100 belli" cevabını verdi. Bu sırada atkıdaki armayı işaret etti.

Bindiği araçta da Trabzonspor logolarının yer aldığı maskeyi takan Bartholomeos ve beraberindekiler, daha sonra konaklayacakları otele geçti.

"EKÜMENİK" YAZISI NEREDEN ÇIKTI!

Lozan'a göre Fener Rum Patrikhanesi, siyasal yetkilerden arındırılmış, Türk hukuk sistemine bağlı, salt bir dini kurum olarak faaliyet gösterebilir. Patrikhane’yi "Ekümenik", "Evrensel" gibi gösteren yaklaşım, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.