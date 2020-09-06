Ayhancan Güven sezonu podyumda bitirdi
AYHANCAN GÜVEN SEZONU PODYUMDA BİTİRDİ
Türkiye’nin başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, önemli bir başarıya imza atarak Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonunu podyumda tamamladı.
Türkiye’nin başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, önemli bir başarıya imza attı ve 2020 Porsche Mobil 1 Supercup’ı 3. sırada tamamlayarak sezon sonu podyumuna çıkmayı başardı.
Ayhancan Güven: “Red Bull aileme teşekkür ederim”
Sezonu podyumda noktaladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ayhancan Güven, “Bunun için mutluyum ama son yarışa kadar taşıdığımız şampiyonluk şansının gerçeğe dönüşmemesi nedeniyle de üzüldük. İpler tam olarak elimizde değildi. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu 3. olarak tamamladık. Sezon boyunca bana destek olan takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum” dedi.
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