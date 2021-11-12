Ayhancan Güven, Red Bull Kart Fight’ta piste çıkacak

Türkiye’nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight’ın İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Finali’ne sürpriz bir isim konuk olacak. Kariyerine karting ile başlayan ve Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, finalde bir gösteri yarışı yapacak.

10 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye’nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight’ın finali sürpriz bir ismi ağırlayacak. Kısa sürede binlerce kişinin katılım başvurusu yaptığı turnuvanın büyük finali için geri sayım başlarken, Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven de finalde motor sporları tutkunlarıyla buluşacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Red Bull Kart Fight’ın İstanbul’daki finali öncesinde Red Bull sporcusu Ayhancan Güven hem gösteri yarışı yapacak hem de finalistlere ilham olacak.

Final 14 Kasım’da Tuzla’da

14 Kasım’da İstanbul’daki Tuzla Karting Park’ta gerçekleştirilecek finalde, Türkiye’nin 20 noktasında gerçekleştirilen elemelerde en hızlı tur süresini yapan 1 genel, 1 üniversiteli toplam 40 katılımcı şampiyon olmak için mücadele edecek. Zorlu ama keyifli yarış sonunda şampiyonluğa uzanan isim, Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix’inde eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak.