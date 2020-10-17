Ayhancan Güven, Belçika’da podyuma çıktı
TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI MOTOR SPORLARI PİLOTLARINDAN RED BULL SPORCUSU AYHANCAN GÜVEN, PORSCHE CARRERA CUP FRANSA’DA DÖRDÜNCÜ AYAĞIN İLK YARIŞINDA İKİNCİ OLDU. BELÇİKA’NIN İKONİK PİSTİ SPA-FRANCORCHAMPS'TAKİ KOŞULAN HAFTA SONUNUN İLK YARIŞINDA AYHANCAN GÜVEN DAMALI BAYRAĞIN ALTINDAN İKİNCİ SIRADA GEÇTİ. PORSCHE CARRERA CUP FRANSA’DA DÖRDÜNCÜ AYAĞIN İKİNCİ YARIŞI YARIN SAAT 13.45’TE BAŞLAYACAK.
Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’da dördüncü ayağın ilk yarışında ikinci oldu. Belçika’nın ikonik pisti Spa-Francorchamps’taki koşulan hafta sonunun ilk yarışında Ayhancan Güven damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Porsche Carrera Cup Fransa’da dördüncü ayağın ikinci yarışı yarın saat 13.45’te başlayacak.
Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’nın dördüncü ayağının ilk yarışında podyuma çıktı. Şampiyonayı arka arkaya üçüncü kez kazanmayı hedefleyen Porsche Junior pilotu Ayhancan Güven, Belçika’nın ikonik yarış pisti Spa-Francorchamps’ta koşulan yarışta ikinci oldu.
Yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarışın son saniyelerine kadar yerini korumayı başararak damalı bayrağın altından geçen ikinci pilot oldu.
Porsche Carrera Cup Fransa’da dördüncü ayağın ikinci yarışı pazar günü saat TSİ ile 13:45’te başlayacak. Şampiyonanın beşinci ve son ayağı 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barcelona’da koşulacak.
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