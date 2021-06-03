Ayhan Yıldız’dan Şenol Güneş’e özel hediye

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız, A Milli Takım kampını ziyaret ederek, Şenol Güneş’e hediye verdi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının 2. etabı için Almanya’ya gelen A Milli Takım, Harsewinkel’de kamp yapıyor. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ay-Yıldızlılar, 10 Haziran’a kadar kampına burada devam edecek. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve Avrupa Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Göğüş, milli takımın kampını ziyaret ederek, Teknik Direktör Şenol Güneş’e, üzerinde milli takımın grup maçlarının tarihleri ve A Milli Takım oyuncularının yer aldığı özel bir çerçeve hediye etti.