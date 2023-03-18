Ayhan Tuna Üzümcü: “Bir dahaki hafta telafi edip yolumuza devam edeceğiz”

Altay Teknik Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, “Buraya takılmayacağız. Bir dahaki hafta telafi edip yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü, “Zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. İyi de hazırlandık. Geçen haftanın moraliyle geldik. Basit ve kendi verdiğimiz paslarla, yaptığımız hatalarla rakibe pozisyon vererek gol yedik. Gol yedikten sonraki oyuncularımın direncinden memnunum. İyi mücadele ettiler ama yediğimiz erken gol ve basit hatalardan kaynaklanan goller takımın moralini bozdu. Buraya takılmayacağız bir dahaki hafta telafi edip yolumuza devam edeceğiz. Ben oyuncularıma güvendiğim için geldim. Hepsi uzun süredir beraber olduğumuz oyuncular. Biz onların yanına tecrübeli genç oyuncuları ilave ederek Altay’ı ayakta tutmaya çalışıyoruz. İyi mücadele veriyoruz. Gerçekten emek veriyoruz, sadece genç oyuncularımızı biraz daha hazırlayıp bu seviyelere taşıyabilirsek, bundan sonraki süreç için Altay için iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.