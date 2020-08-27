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Aycan Yanaç’ın transferinde flaş gelişme
Survivor’da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşecek.
Spor 27.08.2020, 11:49
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Survivor’da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşecek.
Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hak eden ALGSPOR’da, Aycan Yanaç’ın transferi çok konuşuldu.
Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu cuma günü Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile bir görüşme yapacak. Bu transfere her iki tarafın da olumlu yaklaştığı ve 21 yaşındaki oyuncunun, ALGSPOR’da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu bildiriliyor.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR’un da Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.
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