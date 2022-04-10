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AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti

Sivas’ta yarın başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı organizasyonunun basın toplantısı, yapıldı. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksü, “AXA Sigorta Kupa Voley maçları birbirinden güçlü 4 ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Hak edenin kazanacağı bir etap olmasını diliyorum“ dedi.

Spor 10.04.2022, 14:37
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti

Sivas’ta yarın başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı organizasyonunun basın toplantısı, yapıldı. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksü, “AXA Sigorta Kupa Voley maçları birbirinden güçlü 4 ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Hak edenin kazanacağı bir etap olmasını diliyorum“ dedi.

2021-2022 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi final etabı basın toplantısı bugün Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Pazarlama Direktörü ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Alper Tanyer, Arkas Spor Takım Kaptanı Ulaş Kıyak, Galatasaray HDI Sigorta Takım Kaptanı Armando Maurice Torres, Spor Toto SK Takım Kaptanı Kemal Kayhan, Ziraat Bankkart Takım Kaptanı Arslan Ekşi ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, “Türkiye’nin en başarılı takım branşı olan voleybol, bu güzel organizasyonunu Anadolu’da yapmaktan dolayı çok mutlu. Türkiye bir voleybol ülkesi olduğunu her geçen gün daha fazla ispatlıyor. İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi maçıyla bunu ispat etmiştik. Biz voleybol olarak artık Türkiye’de belirli bir yere geldik. Bugün Sivas’tayız. Sivas’ta AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kupa maçları oynanacak ve 4 tane güzide kulübümüz burada kupayı alacak. AXA Sigorta Kupa Voley maçları birbirinden güçlü 4 ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Hak edenin kazanacağı bir etap olmasını diliyorum. Tüm Sivaslı voleybol severleri yarın oynanacak 2 maçımıza, Çarşamba günü oynanacak final maçımıza davet ediyoruz. Sivas halkını salona bekliyoruz” dedi.

Alper Tanyer: “Takımlara başarılar diliyorum”

Daha sonra konuşan AXA Pazarlama Direktörü ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Alper Tanyer, takımlara başarılar diledi. Tanyer, “Buraya kadar gelen sporcu ve kulüplerimize teşekkür ediyoruz ve maçlarda başarılar diliyoruz. 2018’den beri voleybol sporu ile yollarımız kesişti. Bu alanda keyifli işler yaptığımızı düşünüyoruz. Voleybol lisesine olan katkılarımız devam edecek. Voleybolda bizi gururlandıran büyük başarılar yaşıyoruz son yıllarda” ifadelerini kullandı.

Ulaş Kıyak: “Mücadelesi güzel bir turnuva olsun”

Arkas Spor Takım Kaptanı Ulaş Kıyak ise, “Son 4 takımın kaldığı bir turnuva oynayacağız. Sonuçta spor yapıyoruz, içerisinde dostluk, hırs ve mücadele var. Artık saha içerisinde olduğu gibi saha dışarısında da voleybol oynanıyor. Masa başında beyin fikirleri dolaşıyor. Sonunun güzel olacağı ve 2 gün boyunca mükemmel seyir zevki olacağı maçlar bizi bekliyor. Sakatlık olmadan, mücadelesi güzel bir turnuva olsun. Herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.

Armando Maurice Torres: “Umarım her şey güzel geçer”

Galatasaray HDI Sigorta Takım Kaptanı Armando Maurice Torres de, maçların büyük heyecan içerisinde geçeceğini belirterek, “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizi burada bir araya getiren herkese çok teşekkür ederim. Güzel bir karşılaşma olmasını umuyorum. Umarım her şey güzel geçer” sözlerini sarf etti.

Kemal Kayhan: “Çok güzel maçlar oynayacağız”

Spor Toto SK Takım Kaptanı Kemal Kayhan ise, şu ifadeleri kullandı;

“Bu güzel organizasyonu Sivas’ta oynayacağımızdan dolayı çok mutluyuz. Burada birbirinden değerli ve güçlü 4 tane takım var. Çok güzel maçlar oynayacağız. Sivaslı voleybol severleri bekliyoruz. Çünkü spor taraftarla güzel olan bir şey. Umarım burayı doldurur taraftar. Umarım sakatlıksız ve centilmence en güçlü olan takım o kupayı kazanır. Herkese başarılar diliyorum.”

Arslan Ekşi: “İyi olan kazansın”

Son olarak Ziraat Bankkart Takım Kaptanı Arslan Ekşi de, hedeflerinin kupayı almak olduğunu söyleyerek, “Çok güzel ve zor bir turnuva olacak. Biz Ziraat Bankası olarak buraya kupayı almaya geldik. Hedefimiz bu yönde. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sonucunda güzel bir kupa bizi bekliyor, iyi olan kazansın” şeklinde konuştu.

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