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AXA Sigorta Efeler Ligi: Ziraat Bankkart: 1 -Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. hafta maçında Ziraat Bankkart’ın konuğu olan Fenerbahçe HDI Sigorta, 21-25, 25-19, 20-25 ve 17-25’lik setler sonunda sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Spor 10.12.2022, 18:17
AXA Sigorta Efeler Ligi: Ziraat Bankkart: 1 -Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. hafta maçında Ziraat Bankkart’ın konuğu olan Fenerbahçe HDI Sigorta, 21-25, 25-19, 20-25 ve 17-25’lik setler sonunda sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Aysim Koşar

Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatkın)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürsüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Peric, Arda Bostan, İzzet Ünver)

Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 17-25

Süre: 110 dakika (29, 24, 31, 26)

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