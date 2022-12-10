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AXA Sigorta Efeler Ligi: Ziraat Bankkart: 1 -Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. hafta maçında Ziraat Bankkart’ın konuğu olan Fenerbahçe HDI Sigorta, 21-25, 25-19, 20-25 ve 17-25’lik setler sonunda sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Spor 10.12.2022, 18:17
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. hafta maçında Ziraat Bankkart’ın konuğu olan Fenerbahçe HDI Sigorta, 21-25, 25-19, 20-25 ve 17-25’lik setler sonunda sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Salon: Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım, Aysim Koşar
Ziraat Bankkart: Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatkın)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürsüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Peric, Arda Bostan, İzzet Ünver)
Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 17-25
Süre: 110 dakika (29, 24, 31, 26)