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AXA Sigorta Efeler Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. hafta ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Spor 25.11.2022, 19:41
AXA Sigorta Efeler Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. hafta ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Miskevich x, Fatih Eren Uğur x, Bucko x, Cafer Kirkit x, Furkan Aydın x, Berkan Bozan x (İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Yiğit Yıldız)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Yacine x, Marouflakrani x, Vahit Emre Savaş x, Ahmet Tümer x, Kaan x, Gürbüz x, Peric x (İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 25-19, 16-25, 24-26, 19-25

Süre: 112 dakika (26, 25, 38, 23)

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