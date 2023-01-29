AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Türşad : 0
AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Türşad’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-21, 26-24, 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Türşad’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-21, 26-24, 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mirsaeid Marouflakrani, Hasan Yeşilbudak (L), Alexandre Ferreira, Vahit Emre Savaş, İzzet Ünver, Arda Bostan, Yacine Louati, Hasan Sıkar, Burak Mert (L), Pavle Peric, Ahmet Tümer, Nikola Meljanac
Antrenör: Daniel Castellani
Türşad: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir (L), Baturay Çağan Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasınovıc, Hakan Polat, Ali Alp Çayır (L), Mateusz Mika
Antrenör: Mustafa Çayır
Setler: 25-21, 26-24, 25-18
Süre: 86 dakika (32, 31, 23)