AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Spor Toto: 0

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek, AXA Sigorta Efeler Ligi beşinci hafta maçında Ankara temsilcisi Spor Toto’yu konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 28-26, 25-23 ve 25-23’lük setler sonunda 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı mücadele öncesinde ‘Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe’ pankartıyla objektiflere poz verdi. Sarı-lacivertliler mücadeleye; Kaan Gürbüz, Marouf Lakrani, Yacine Louati, Pavle Peric, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer altısı ve liberolar Burak Mert-Hasan Yeşilbudak ile başladı.

Spor Toto’nun servisiyle başlayan mücadelede ilk sayı Fenerbahçe’nin oldu. Vucicevic ve Sercan Yüksek Bıdak’la maça giren Spor Toto maçtaki ilk sayılarını buldu. Louati ve Kaan Gürbüz’le 8-5’i yakalayan ev sahibi, Pavle Peric’in de katkısıyla skor avantajını korudu (10-7). Vucicevic’le bir reaksiyon veren konuk ekip, yakaladığı seriyle 13-16 öne geçti. Devamında Louati, Peric ve Kaan Gürbüz gibi skorerlerini etkili kullanan sarı-lacivetliler, farkı 1 sayıya indirdi (18-19). Oldukça çekişmeli geçen setin son bölümünde İzzet Ünver ve Vahit Emre Savaş’ı devreye sokan Fenerbahçe, Marouf Lakrani’yle seti önde bitirdi. (28-26)

Yacine Louati ve Kaan Gürbüz’le sete iyi giren Fenerbahçe, 3 farklı üstünlüğü yakaladı (4-1). Devamında Pavel Kuklinski ve Vucicevic’le üretken bir görüntü çizen Başkent ekibi, farkı 1 sayıya indirdi (7-6). Karşılıklı sayılarla devam eden setin son bölümünde her iki takım da yüksek yüzdeyle hücum etse de Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, seti 25-23 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan sette Vucicevic’le bir seri yakalayan konuk takım 5-4’ü buldu. Devamında Vahit Emre Savaş, Peric, Kaan Gürbüz ve Louati gibi hücum yüzdesi yüksek isimlerinden önemli katkılar alan sarı-lacivertliler 12-8 öne geçti. Mücadele dozajının yüksek olduğu setin kazananı 25-23’le Fenerbahçe oldu ve mücadeleden de 3-0 galip ayrıldı.