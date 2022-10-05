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AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0
Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.
Spor 05.10.2022, 18:40
Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, Efe Mandıracı, Bertuğ Özdeş, James Mcdonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Gökçen Yüksel)
Tokat Belediye Plevne: Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Kaan Bülbül, Berkun Üstündağ, Berkay Yavuz, Rıfat Mehmet Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Eren Kanlı, Mustafa Cervatoğlu, Hasan Balcıoğlu)
Setler: 25-15, 25-19, 25-10
Süre: 62 dakika (20, 22, 20)