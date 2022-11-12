AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 - Cizre Belediyespor: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Cizre Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-15, 25-20 ve 25-17 sonuçlandı.

Salon: Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, McDonnell, Mirza Lagumdzija, Nicholas Hoag, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı)

Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Uriarte Osmany, Julien Winkelmuller, Taha Erden, Hilmi Şahin, Furkan Dur (Semih Çelik, Svetoslav Ivanov, Caner Çiçekoğlu, Andaç Kapan, Murat Karakaya)

Setler: 25-15, 25-20, 25-17

Süre: 70 dakika (20, 25, 25)