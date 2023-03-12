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AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta maçında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 26-28, 20-25, 25-20, 19-25’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Spor 12.03.2023, 18:15
AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta maçında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 26-28, 20-25, 25-20, 19-25’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Salon: İzmir Atatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışcıoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Mirza Lagumdzija, Burutay Şubaşı, Daniel McDonnell, Bertuğ Öndeş, Ahmet Karataş (L), Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Said Maruf, Hasan Yeşilbudak (L), Alexandre Ferreira, Vahit Emre Şavaş, Yacine Louati, Hasan Sıkar, Pavle Periç, Ahmet Tümer, Nikola Meljanac
Setler: 26-28, 20-25, 25-20, 19-25
Süre: 112 dakika (34, 25, 26, 27)