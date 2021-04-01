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AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 3 - İnegölspor: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 7./8.’lik karşılaşmasında Altekma, serinin ikinci maçında kendi evinde İnegöl Belediyespor’u 3-2 mağlup etti ve sezonu 7. sırada tamamladı.

Spor 01.04.2021, 20:08
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AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 3 - İnegölspor: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 7./8.’lik karşılaşmasında Altekma, serinin ikinci maçında kendi evinde İnegöl Belediyespor’u 3-2 mağlup etti ve sezonu 7. sırada tamamladı.

Salon: Atatürk

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Altekma: Daniel, Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz (Hüseyin Şahin, Muhammet Kaya, Emir Pınar, Mehmet Hacıoğlu)

İnegöl Belediyespor: Ahmet Arslan, Berkun Eber Üstündağ, Valchev, Mehmet Almaz, Gjorgiev, Ahmet Can Büyükgöz (Umut Özdemir, Ahmet Emre Çetinkaya, Abdulsamet Sineren, Emirhan Ulutaş)

Setler: 23-25, 25-21, 25-19, 22-25, 15-10

Süre: 120 dakika (25, 25, 26, 28, 16)
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