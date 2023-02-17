Avusturya’daki Türk boksörler, depremzedeler için ringe çıkacak

Türkiye’de meydana gelen depremlerinden ardından tüm dünyadan yardımlar gelmeye devam ederken, merkezi Avusturya’da bulunan Vendetta Dövüş Organizasyonu depremzedeler yararına bir gala organize etme kararı aldı.

Avrupa’nın dev dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta Organizasyon CEO’su Bülent Sağlam, Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illeri etkileyen depremlerin tüm dünyayı üzdüğü gibi, Avrupa’da yaşayan Türkler üzerinde de travmatik bir etki oluşturduğunu vurgulayarak, "Öncelikle tüm yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Günlerden beri ne yiyebiliyoruz, ne içebiliyoruz, ne de yatabiliyoruz. Tüm kulüp olarak yastayız. Arkadaşlarımızla toplantı üzerine toplantı yaptık ve 18 Mart gecesi, Viyana’nın dev salonlarından Hallmann Dome’de dev bir dövüş galası düzenlemeye karar verdik. Dünya şampiyonlarımız Vahit İpek ve Sado Uçar, bu galadan hiçbir ücret almadan ringe çıkacaklarını ve gelirlerini depremzedelere bağışlayacaklarını belirttiler. Biz de galadan elde ettiğimiz tüm gelirleri ülkemizdeki yıkıcı depremde zarar görenlere bağışlamaya karar vererek, bu acı enkazları kaldırmada katkımız olsun istedik" şeklinde konuştu.

"Tamamıyla şeffaf bir gece olacak"

Bülent Sağlam, galadan elde edilecek olan gelirlerin Kızılay ve AFAD’a devredileceğini belirterek, "Galamızdaki tüm gelir ve giderler şeffaf bir şekilde düzenlenecek. Tüm kazanç ve giderler medya ile sosyal medya hesaplarımızdan halka açıklanacak. Bu anlamlı galaya sponsor olup, depremzedelere yardım etmek isteyen Avrupa’daki şirketler olursa bizimle irtibata geçebilirler. Dövüş sporlarından haz etmeyip depremzedelere yardım etmek isteyenler de galamıza gelerek katkı sağlayabilirler, seyircilerimizden de yardım toplayacağız. Tüm bunların yanı sıra bu anlamlı etkinliği desteklemek isteyen herkesi de aramızda görmekten mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

Organizasyonun basın danışmanı Vedat Alyaz ise, Avrupa’da yaşayan tüm vatandaşları bu galaya beklediklerini ifade ederek, "Ülkemizdeki enkazı kaldırmak için elini taşın altına koyan herkesi desteklemeliyiz" dedi.