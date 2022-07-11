Avusturya Grand Prix’indeki pist ihlalleri sürücüleri hüsrana uğrattı

Formula 1’de geride kalan Avusturya Grand Prix’i sonrasında pist ihlalleri nedeniyle verilen cezalar pilotları hüsrana uğrattı.

Geçen yıl gerçekleştirilen yarışlarda yaşanan pist ihlalleri sonrasında, yeni F1 yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas, bu seneki yarışlar için pist kenarını beyaz çizgi olarak tanımladı ve ihlaller buna göre cezalandırıldı. Dün Avusturya’da gerçekleştirilen yarışta 43 ayrı pist ihlali tespit edilirken, bir tur süresi silindi ve Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris ve Zhou Guanyu’ya da üç ihlali aştıkları için beş saniyelik zaman cezası verildi.

Son şampiyon Max Verstappen yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu pist sınırları tartışması sadece F1’de değil, F2 ve F3’te de biraz şaka gibiydi" ifadelerinde bulundu. Norris pist sınırı kuralının herkes için aynı ve tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtirken, Mick Schumacher ise pist sınırlarının büyük bir sorun olduğunu ve bunun üzerinde tartışılması gerektiğini ifade etti.

Yarışın ardından FIA, beyaz çizginin pist sınırı olarak kullanılmasının "Rakipler ve taraftarlar için tutarlılığı ve netliği artırmak için sürücüler ve takımlarla yapılan görüşmelerin ardından uygulandığını" hatırlattı.