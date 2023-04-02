Avustralya Grand Prix’sinde kazanan Max Verstappen

Formula 1’de sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix’sini Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Avustralya’nın ev sahipliğinde yapıldı. Heyecanlı geçen yarışta birçok kaza yaşandı. 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan çıkan yarışı 2:32:38.371’lik derecesiyle Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Pole pozisyonda başlayan Verstappen bu sezon ikinci kez yarışı kazandı. Yarışı Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ikinci tamamlarken, bu sezon ilk kez podyuma çıktı. Aston Martin’in İspanyol pilotu Fernando Alonso da üçüncü oldu. Günün pilotu Red Bull’un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez seçildi.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nyck De Vries, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, George Russell, Alexander Albon ve Charles Leclerc ise yarışı tamamlayamadı.

Formula 1’de sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix’si, 30 Nisan’da düzenlenecek.

Avustralya Grand Prix’si sonrasında oluşan pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5’i şu şekilde:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 54 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 45 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 38 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 20 puan

5 - Lance Stroll (Kanada): 20 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 123 puan

2 - Aston Martin: 65 puan

3 - Mercedes: 56 puan

4 - Ferrari: 26 puan

5 - McLaren: 12 puan