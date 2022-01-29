Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Ash Barty

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Ash Barty, Danielle Collins’i 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Avustralya’da düzenlenen sezonun ilk Grand Slam turnuvasının kadınlar şampiyonunu belirleyecek maçta Avustralyalı Ash Barty, ABD’li Danielle Collins ile karşılaştı.

Seyirci desteği ile rakibine üstünlük kuran Barty, ilk seti 6-3, ikinci seti ise 7-6 kazanarak turnuvadan zaferle ayrıldı. Öte yandan Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık’ta kazanan ilk Avustralyalı oldu.

25 yaşındaki tenisçi, 2019 Fransa Açık ve 2021 Wimbledon’dan sonra 2022 Avustralya Açık’ta da mutlu sona ulaştı.