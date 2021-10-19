Avrupanın Zirvesinde, Trabzonspor Beş Büyük Ligi Geçti!

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 41 maçlık bölümde 24 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye Süper Ligi baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un elinde.

BEŞ BÜYÜK LİGİ GEÇTİ

Sabah'ın aktardığı istatistiklere göre; Bordo-mavililer, 11 galibiyet ve 10 beraberlik ile yoluna devam ederken, Trabzonspor'u Liverpool (18), Napoli (17), Milan (13), Freiburg (8) ve Real Sociedad (8) takip ediyor.

AVCI FARKI

Geçen sezon Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.