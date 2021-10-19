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Avrupanın Zirvesinde, Trabzonspor Beş Büyük Ligi Geçti!

Evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 21 maçlık seriyle Avrupa devlerini de geride bıraktı. 11 galibiyet ve 10 beraberlikle Trabzonspor, Liverpool (18), Napoli (17) gibi dev kulüpleri gerisinde bıraktı.

Spor 19.10.2021, 10:27 19.10.2021, 10:38
Avrupanın Zirvesinde, Trabzonspor Beş Büyük Ligi Geçti!

Trabzonspor  Abdullah Avcı yönetiminde 41 maçlık bölümde 24 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye Süper Ligi baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un elinde.

BEŞ BÜYÜK LİGİ GEÇTİ

Sabah'ın aktardığı istatistiklere göre; Bordo-mavililer, 11 galibiyet ve 10 beraberlik ile yoluna devam ederken, Trabzonspor'u  Liverpool (18), Napoli (17), Milan (13), Freiburg (8) ve Real Sociedad (8) takip ediyor.

Trabzonspor, Avrupa'nın da zirvesinde! Yenilmezlik serisinde Liverpool'un da önüne geçti

AVCI FARKI

Geçen sezon Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.

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