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Avrupa’nın 5 büyük liginde son durum

Avrupa’nın beş büyük liginde hafta sonu oynanan maçlarda Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint Germain, kendi liglerinde liderliklerini sürdürürken İtalya Seri A’da Milan’ın puan kaybetmesinin ardından Napoli, liderliğe yükseldi.

Spor 28.02.2022, 13:59
Avrupa’nın 5 büyük liginde son durum

Avrupa’nın beş büyük liginde hafta sonu oynanan maçlarda Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint Germain, kendi liglerinde liderliklerini sürdürürken İtalya Seri A’da Milan’ın puan kaybetmesinin ardından Napoli, liderliğe yükseldi.

Avrupa’nın beş büyük liginde hafta sonu oynanan maçların sonunda, İtalya’da Milan liderliği Napoli’ye kaptırdı. İtalya Seri A’da Napoli, Lazio’yu 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint Germain liderliklerini sürdürdü.

Premier Lig’ de lider değişmedi

İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City, deplasmanda Everton’ı 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. City’nin tek golü, Phil Foden’dan geldi. Premier Lig’in 27. haftası sonunda 66 puanı bulunan Manchester City’i, 60 puanlı Liverpool, 50 puanlı Chelsea ve 47 puana sahip Manchester United izledi. 2. sıradaki Liverpool’un bir maç, 3. sıradaki Chelsea’nin 2 maç eksiği bulunuyor.

Real Madrid hata yapmadı

La Liga’da şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano’yu 1-0 yendi. Madrid’in golü, 83. dakikada Karim Benzema’dan geldi. Real Madrid’in en yakın takipçisi Sevilla ise Real Betis’i 2-1 yenerek 6 puanlık farkı korudu. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Barcelona da evinde Athletic Bilbao’yu 4-0’lık skorla farklı geçti.

La Liga’nın 26. haftası sonunda 60 puanı bulunan Real Madrid’i, Sevilla 6, Real Betis 14, Barcelona ve son şampiyon Atletico Madrid 15 puan geriden takip ederken, Barcelona’nın bir maç eksiği bulunuyor.

Bayern arayı açıyor

Bundesliga’da zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 1-0 yenmeyi başardı. Zirvenin en yakın takipçisi Borussia Dortmund ise deplasmanda Augsburg ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Üçüncü sıradaki Bayer Leverkusen ise evinde Arminia Bielefeld’i 3-0 yendi. Bundesliga’nın 24. haftasının ardından 58 puana sahip Bayern Münih’i, 50 puanlı Borussia Dortmund ve 44 puanı bulunan Bayer Leverkusen takip etti.

Napoli averaj ile lider

İtalya Seri A’da haftaya lider başlayan Milan, konuk ettiği Udinese ile 1-1 berabere kaldı. Takipçisi Napoli, deplasmanda Lazio’yu 2-1 yenerek averajla liderliğe yükseldi. Napoli’nin gollerini 62. dakikada Lorenzo Insigne ve 90+4’te Fabian Ruiz kaydetti. Geçen sezonun şampiyonu Inter, deplasmanda Genoa ile golsüz berabere kalarak Milan’ın puan kaybını değerlendiremezken, Juventus ise Empoli’yi 3-2 yendi ve şampiyonluk yarışında kalmaya devam etti.

Seri A’nın 27. haftasında 57 puanlı iki takımdan Napoli 30 averaj ile lider, 24 averajlı Milan ise 2. sırada yer alırken, bu iki takımı 55 puanla Inter ve 50 puanla Juventus izledi. 3. sıradaki Inter’in bir maçı eksik bulunuyor.

PSG geriden gelip kazandı

Fransa Lig 1’in 26. haftasında lider PSG, Saint-Etienne’i 3-1’lik skorla geçti ve takipçilerinin berabere kalmasıyla zirvedeki farklı liderliğini daha da sağlamlaştırdı. Ligde ikinci sırada bulunan Marsilya, deplasmanda Troyes ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü sıradaki Nice’in ise dış sahada Strasbourg ile yaptığı mücadele 0-0 sonuçlandı.

PSG, 62 puanla liderliğini sürdürürken Marsilya 47 ve Nice 46 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 39 puanla 8. sırada bulunuyor.

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