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Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor

Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor. Real Madrid, Bayern Münih ve Paris-Saint Germain zirvedeki yerini korurken, Premier Lig ve Seri A’da ise yarış kızışıyor.

Spor 19.04.2022, 16:39
Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor

Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor. Real Madrid, Bayern Münih ve Paris-Saint Germain zirvedeki yerini korurken, Premier Lig ve Seri A’da ise yarış kızışıyor.

Avrupa’nın 5 büyük liginde zirve yarışı ve kümede kalma mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. La Liga’da Real Madrid, Bundesliga’da Bayern Münih ve Ligue 1’de Paris Saint Germain zirve yarışında daha rahat durumda yer alırken, Premier Lig’de Manchester City ile Liverpool arasındaki çekişme son haftalara taşınacak gibi görünüyor. Öte yandan İtalya Seri A’da şampiyonluğun en büyük adayları Milan, Inter ve Napoli’nin yarışı da bitime 5 hafta kala tazeliğini koruyor.

Guardiola ile Klopp arasındaki rekabet nefes kesiyor

Premier Lig, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Jürgen Klopp önderliğindeki Liverpool’un kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Manchester ekibi 74 puanla zirvede bulunurken, Liverpool 73 puanla rakibinin hemen arkasında yer almaya devam ediyor. Yarın Londra derbisinde Arsenal’i ağırlayacak olan Chelsea ise 62 puanla 3. sırada. Ayrıca Chelsea’nin 1 maç da eksiği var. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Manchester City bu hafta Brighton’u, Liverpool ise önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde olmanın hesaplarını yapan Manchester United’ı ağırlayacak.

Real Madrid’den inanılmaz geri dönüş

İlk 25 dakikasında 2-0 geriye düştüğü maçta en yakın takipçilerinden Sevilla’yı 3-2 mağlup eden Real Madrid, La Liga’da liderliğini pekiştirdi. Madrid ekibi, 75 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçilerinden Barcelona, Sevilla ve Atletico Madrid 60’ar puanla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a elenen Barcelona, baştan sona üstün oynadığı Cadiz karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyet ile haftayı puansız kapattı. Katalan ekibinin 1 maç eksiği bulunuyor. La Liga’nın 33. haftasında lider Real Madrid Osasuna’ya, Barcelona Real Sociedad’a, Sevilla ise Levante’ye konuk olacak. Dördüncü Atletico Madrid, ligde kalma mücadelesi veren Granada’yı ağırlayacak.

Bayern, Dortmund’u konuk edecek

Bundesliga’ya 2012-2013 sezonundan itibaren ambargo koyan Bayern Münih, üst üste 10. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerliyor. Bavyera ekibi, 72 puanla liderlik koltuğunda otururken, Wolfsburg karşısında 6-1’lik sansasyonel bir galibiyet alan Borussia Dortmund ise 63 puanla 2. basamakta. Bundesliga’nın 31. haftası, bu iki takımın dev mücadelesine sahne olacak. Bayern Münih’in ev sahipliğinde oynanacak müsabaka ligdeki liderlik yarışının gidişatını belirleyecek.

Inter, eski dost Jose Mourinho’yu ağırlıyor

33. haftası geride kalan İtalya Seri A’da, Milan, Inter ve Napoli arasındaki zirve mücadelesi tüm heyecanı ile devam ediyor. Geride kalan hafta Genoa’yı 2-0 yenen Milan, 71 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Spezia’yı deplasmanda 3-1’lik skorla geçen Inter, bir maç eksiğiyle 69 puanla 2. sıranın sahibi. Konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalarak haftayı 2 puan kayıpla tamamlayan Napoli ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, 63 puanla dördüncü, Jose Mourinho’nun Roma’sı 58 puanla 5. basamakta bulunuyor. Şampiyonluğun en büyük iki adayından lider Milan, Seri A’nın 34. haftasında Avrupa kupalarına gitme hesapları yapan Lazio deplasmanına gidecekken, Inter, Roma’yı ağırlayacak.

PSG gün sayıyor

Fransa Ligue 1’de son 9 yılda 7 kez şampiyon olan Paris-Saint Germain, en yakın takipçisi Marsilya’yı 2-1’le geçerek puanını 74’e çıkardı. Gelecek hafta Angers’a konuk olacak Paris ekibi, galip gelmesi durumunda ligdeki 10. şampiyonluğuna ulaşmış olacak. En yakın takipçisi Marsilya 59 puanla ikinci, Rennes 56 puanla 3. sırada yer alıyor. Marsilya, Nantes’i ağırlayacak, Rennes ise Strasbourg ile dış sahada karşılaşacak.

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