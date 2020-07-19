Avrupa’da grup liderliğinden TFF 2. Lig’e

TFF 1. Lig’de son maçların tamamlanmasının ardından ligden düşen 3. takım Osmanlıspor oldu.

Ligin son maçında Balıkesirspor’u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor TFF 1. Lig’e veda etti. Maçın bitiş düdüğüyle ligden düştüklerini öğrenen Osmanlıspor oyuncuları gözyaşlarına hakim olamadı. Süper Lig’de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde, çekilen kuralar sonucu L Grubu’na düşen Osmanlıspor; Romanya’dan Steaua Bükreş, İspanya’dan Villarreal, ve İsviçre’den Zürih takımlarıyla eşleşmişti. Ankara ekibi bu grupta topladığı 10 puan ile grubu lider tamamlamış ve Türkiye’de şampiyonluk yaşamadan Avrupa kupalarında gruplardan çıkan ilk takım olarak tarihe geçmişti.