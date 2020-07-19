Son Dakika
Avrupa’da grup liderliğinden TFF 2. Lig’e
TFF 1. LİG’DE SON MAÇLARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN LİGDEN DÜŞEN 3. TAKIM OSMANLISPOR OLDU.
Spor 19.07.2020, 19:40
5
TFF 1. Lig’de son maçların tamamlanmasının ardından ligden düşen 3. takım Osmanlıspor oldu.
Ligin son maçında Balıkesirspor’u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor TFF 1. Lig’e veda etti. Maçın bitiş düdüğüyle ligden düştüklerini öğrenen Osmanlıspor oyuncuları gözyaşlarına hakim olamadı. Süper Lig’de mücadele ettiği 2016-2017 sezonunda, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde, çekilen kuralar sonucu L Grubu’na düşen Osmanlıspor; Romanya’dan Steaua Bükreş, İspanya’dan Villarreal, ve İsviçre’den Zürih takımlarıyla eşleşmişti. Ankara ekibi bu grupta topladığı 10 puan ile grubu lider tamamlamış ve Türkiye’de şampiyonluk yaşamadan Avrupa kupalarında gruplardan çıkan ilk takım olarak tarihe geçmişti.
24°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|33
|43
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
Namaz Vakti 19 Temmuz 2020
|İmsak
|03:50
|Güneş
|05:41
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:40
|Yatsı
|22:23