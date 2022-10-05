Avrupa ve Türkiye Motokros Şampiyonası 5. ayak yarışları başlayacak

Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 5. ayak yarışları 8-9 Ekim tarihlerinde Balıkesir Gönen’de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun, 2022 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’nın 5. ayağı ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokors Şampiyonası 8-9 Ekim tarihlerinde Gönen’de yapılacak. Şakir Şenkalaycı MX Parkuru’nda koşulacak Balkan ülkelerinin yer aldığı şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek’ten sporcular mücadele edecek. Gönen’de yapılacak olan şampiyonada, MX1, MX2, (MX2J) MX125 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında yarışacak.

5. ayak Gönen yarışı, motokrosçuların hünerlerini sergilediği görsel şölene tanık olacak. 6 büyük 3 küçük rampadan oluşan ve yüksekliği metreleri bulan atlayışlara olanak sağlayan parkurda, nefes kesen mücadeleler, izleyiciler için gerçek bir şölene sahneleyecek.

Şampiyonada 7 Ekim Cuma günü teknik kontroller, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce antrenman ve sıralama turları yapılacak. Aynı gün öğleden sonra ilk etap yarışları başlayacak. 9 Ekim Pazar günü ise saat 10.00’dan itibaren birbirinden çekişmeli final yarışları için sporcular start verecek.