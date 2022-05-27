Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcular Şanlıurfalı gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla Şanlıurfa’da "4. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirvede Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan engelli kadın sporcular, başarı hikayelerini genç sporcularla paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ve Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ESKAR) organizasyonuyla "4. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi" Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen zirveye panelist olarak TRT spor yorumcusu Fatih Doğan, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, Türkiye Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, yarış takımı koordinatörü Elif Tanca, paralimplik milli yelkenci Miray Ulaş ve milli tekvandocu Şeyma Nur Talu katıldı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları elde eden milli sporcular ile yorumcu ve akademisyen panelistler, başarı hikayelerini genç sporcularla paylaştı. Genç sporcular, panelin soru-cevap kısmında milli sporcular Miray Ulaş ve Şeyma Nur Talu’ya çeşitli sorular sordu. Milli sporcular, genç sporculara başarının sırrının “azim ve inanmak” olduğunu söyledi. Programın sonunda katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi verildi.

“Şanlıurfa’da sporu konuşmak çok kıymetli”

Türkiye Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, “Benim için de çok önemli bir organizasyon oldu. Özelikle tarih şehri Şanlıurfa’da bu kadar önemli insanların bir araya geldiği bir organizasyonda kadını ve sporu konuşmak çok kıymetliydi. İnanılmaz güzel bir ortam vardı. Hem genç kardeşlerimize burada kendi hikayelerimizi anlattık hem de çok deneyimli olan akademisyenlerin arasında bilgi alışverişinde bulunmak çok kıymetli” dedi.

“Çok yüksek bir enerji gördüm”

TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, “Burada beklediğimden çok yüksek bir enerji gördüm. Şanlıurfa’da gençlerin spora ilgisi görülmeye değer. Salondaki hakimiyet, spora bakış açıları farklı bir dinamizm gördüm. Bu da hem Türkiye’nin geleceği adına hem de Şanlıurfa’nın sporda da söz sahibi olması adına çok önemlidir. Bu kadar özgüveni gelişmiş çocukların, bu kadar sporla iç içe olması hakikaten çok değerlidir. Fatma hocama bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz Urfa’ya yabancı değiliz. İnsanını seviyoruz, kültürünü seviyoruz, tarihini seviyoruz. Birazcık futbolunun da yukarılara çıkmasını bekliyoruz, orada biraz burukluluğumuz var. Şanlıurfa’nın her alanda başarısı, yükselişi devam edecektir. Bu kadim şehre birkaç kez geldim. Tekrar burada olmaktan son derece mutluyum” şeklinde konuştu.

ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Ulusal Spor ve Kadın Zirvesine başta TRT’nin katkıları olmak üzere sevgili Fatih Doğan beyefendinin katılımı ve diğer şampiyonlarımızı Güneydoğu’ya ve Şanlıurfa’ya getirdik. Geçen sene de Mardin’e getirmiştik. Biz bu vesileyle hem doğu batı arasındaki kültürü koparmamak, koordinasyonu sağlamak hem de buradaki gençlerimize şampiyonlar aracılığıyla motivasyonlarını desteklemek istiyoruz. Bu projeye destek veren bütün herkese başta Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Kurt, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na akademisyenlere hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Milli tekvandocu Şeyma Nur Talu ise spora başlama hikayesini ve karşılaştıkları zorlukları genç sporculara anlattı. Talu, “Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü hep gelmek istediğim şehirlerden biriydi ve çok mutlu oldum. Özellikle gençlerimizin, genç kızlarımızın burada olmaları ve ilgili olup da bize sorular sorması bizi çok mutlu etti. İnşallah bizim gibi başarılı olup bayrağımızı dalgalandırıp altın madalyaları alıp gelirler onlar da” ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan genç sporcular, önemli başarılar elde etmiş milli sporcuların yaşam hikayelerini dinlemek ve onlarla buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Başarılarının kendileri için ilham olacağını ifade ettiler.