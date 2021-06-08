Avrupa ve Balkan şampiyonaları Afyon’da

Avrupa 65&85, BMU Avrupa ve Türkiye Motokros Şampiyonaları 11-13 Haziran tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek.

Dünyanın en önemli pistlerinden birine sahip olan Afyonkarahisar, bu hafta sonu genç yarışçıların mücadele ettiği Avrupa 65 & 85 cc Motokros Şampiyonası ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Afyonkarahisar Belediyesi destekleriyle yapılacak yarışmaya Balkan ülkeleri Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve KKTC’den sporcuların katılması bekleniyor.

Üç farklı şampiyon bir arada

Teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı yarışlar, Afyon Motor Sporları Merkezi Motokros Parkuru’nda korona virüs önlemleri alınarak yapılacak. Anadolu Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde düzenlenecek şampiyonada, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en becerikli ve en korkusuz pilotları start demirine sıralanacak. Genç sporcuların mücadele ettiği Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışı, BMU Avrupa Motokros Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışı ve Türkiye Motokros Şampiyonası’nın ilk yarışında sporcular ödül kürsüsüne çıkmak için ter dökecek.

9 farklı sınıfta kupa mücadelesi

Şampiyonaya, Türkiye’nin tanınmış birçok motokrosçusunun yanı sıra yurtdışından da güçlü ve iddialı yarışçılar katılacak. 9 farklı kategori; MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc ve 85 cc’de düzenlenecek Şampiyona, 12 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralamalarla başlayacak. Aynı gün MX ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları yapılacak. Yarışçılar, 13 Haziran Pazar günü ise iki etap halinde start demirine sıralanacak.

Genç sporcular için tecrübe olacak

Seyir zevki ve yaşattığı heyecanla motor sporlarının en gözde etkinliklerinden olan şampiyona hakkında Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Hafta sonu Afyonkarahisar Motokros Pisti’nde Avrupa ve özellikle Balkan ülkelerinin genç yarışçılarını ağırlayacağız. Dünya Şampiyonası ile birlikte ülkemize olan ilgili artmaya başladı. Afyonkarahisar pisti en merak edilen pistler arasında. Avrupa gençler ve Balkan ülkelerinden gelecek yarışçıların yer aldığı Balkan Şampiyonası bizim sporcularımız için tecrübe olacak” dedi.