Avrupa üçüncüsü güreşçiye coşkulu karşılama

Avrupa Güreş Şampiyonasında 3’üncü olarak bronz madalya kazanan Ferhat Yiğit, memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde büyük bir coşku ile karşılandı.

İskilip Belediyespor güreşçisi Fevzi Yiğit, Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen U15 Güreş Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bulgaristan’dan dönen güreşçi ilçe girişinde Belediye Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Öncü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Atıf Boncuk ve Zabıta Müdürü Aydın Müjde ile antrenörü Adem Uysal tarafından karşılandı. Araç konvoyuyla ilçe turu atan Yiğit, daha sonra İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret etti. Başkan Sülük, tarafından karşılanan başarılı güreşçiye vatandaşlarda sevgi gösterisinde bulundu.

“Türk bayrağımızı dalgalandıran Ferhat’a teşekkür ediyorum”

“Evladımız, sporcumuz, İskilip Belediye Spor Güreşçisi Fevzi Yiğit, Avrupa arenasında kazandığı madalyayla önemli bir başarıya imza attı” diyen Belediye Başkanı Ali Sülük, “Hepimiz çok gururlandık. Burada kendisine, emeği geçen hocama ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra İskilip Belediyespor Güreşçileri daha büyük başarılara imza atacaklarına eminim. Gerek Balkan, gerek Avrupa Şampiyonasında mindere çıkacaklar. Hem hocamızdan, hem sporcularımızdan hem de ailelerinden nice nice başarılar bekliyorum. Burada aynı zamanda memleketimizin adını duyurması, İskilip’imizin adının duyurulmasının yanında aynı zamanda Türk bayrağımızı orada dalgalandırdığı için Ferhat’a hepinizin huzurunda bir kere daha teşekkür ediyorum. Allah gücünü kuvvetini artırsın. Onu yetiştiren ailesine ve hocasına da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İskilip Belediyespor’un da başarıları bu şekilde devam edecek. Biz de onların arkasında olmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.

Avrupa üçüncüsü Fevzi Yiğit ise, “Ailemi, belediye başkanımızı ve hocamı gururlandırdığım için mutluyum. Onların ve arkadaşlarımın sayesinde buralara geldik. Allah nasip ederse bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Yiğit ise, “Türk bayrağımızı dalgalandıran oğlumla gurur duyuyorum. Ondan daha güzel başarılar bekliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Ali Sülük, Feyyaz Yiğit’e bisiklet hediye etti.