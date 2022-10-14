Avrupa Triatlonu Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası başlıyor

Alanya’da bu yıl 31.’si yapılacak olan Avrupa Triatlonu Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası basın lansmanında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Başkan Yücel, “Dünyada sürekli olarak yapılan iki yerden biri biziz. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 31. kez düzenlenecek olan Triatlon yarışları yarın başlıyor. Dünyada aralıksız devam eden sayılı spor organizasyonlarından birisi olan Alanya Triatlon etkinlikleri, Avrupa Triatlonu ve Paratiatlon Dünya Kupası’na sahne olacak. 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan 31. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları’nın basın lansmanı yapıldı. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Perez, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan ve milli sporcular katıldı.

Alanya’nın tarihi güzelliği ile triatlon hafızasında yer edindiğini belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Bizde federasyon olarak burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu büyüklükte organizasyona dünyada ev sahipliği yapan iki yerden birisi. Geçen yıl yaptığımız organizasyon en başarılı organizasyon seçildi” dedi.

“Dünyada sürekli olarak yapılan iki yerden biri biziz”

Yıllardır etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yıllardır ev sahipliği yaptığımız, bu yıl 31’incisini yapacağız. Dünyada sürekli olarak yapılan iki yerden biri biziz. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. Yarışmaya katılan 200’ün üzerinde uluslararası nitelikte ve 27 ülkeden katılıyor. Etkinliğin en güzel yanı Paratiatlon Dünya Kupasının ülkemizde olması. Avrupa Kupasının da şehrimizde düzenlenmesi şehrimize verilen değeri bir kez daha önemini göstermiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu Gültigin Er, “Ülkemizde böyle başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Olimpiyatlara gitmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.