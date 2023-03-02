Avrupa Tenis Federasyonu Başkanı Ivo Kaderka, depremzedeler için destek mesajı gönderdi

Avrupa Tenis Federasyonu Başkanı Ivo Kaderka, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tenis Federasyonu’na (TTF) destek mesajı iletti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında Avrupa Tenis Federasyonu (Tennis Europe) Başkanı Ivo Kaderka, Türkiye Tenis Federasyonu’na (TTF) bir video göndererek, destek mesajı iletti. Mesajında Türkiye’nin büyük bir tenis ülkesi olduğunu söyleyen Kaderka, "Türkiye’deki trajedi karşısında tamamen şok oldum. Avrupa Tenis Federasyonu adına tüm mağdurlara ve ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye büyük bir tenis ülkesidir. Türkiye, Avrupa tenisinin bir üyesidir. Türkiye, arkadaşlarımın ülkesi ve aynı zamanda Türkiye, kalbimin huzurudur. Geçen yıl Türkiye’yi iki kez ziyaret ettim ve eminim ki bu sene yine Türkiye’ye gideceğim. Değerli arkadaşım Başkan Cengiz, lütfen güçlü kalın. Biz sizinleyiz. Sizi elimizden geldiğince destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.