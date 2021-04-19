Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasına 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi “dört gözle” beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar euro ödeneceği ifade edildi.

10'arlı iki grup

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir." ifadelerini kullandı.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı.

Projeye Birleşik Krallık hükümetinden de tepki var. Başbakan Boris Johnson, İtalya, İspanya ve İngiltere’den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı. Avrupa Süper Ligi’nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.

Johnson, "Kulüpler adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir." ifadesini kullandı.

Agnelli görevi bıraktı

Süper Lig projesinde büyük rol alan Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli’nin Avrupa Kulüpler Birliği’nden (ECA) ayrıldı

Andrea Agnelli, ECA Başkanlığı ve UEFA yönetimindeki görevlerinden de istifa etti.

Türkiye'den de tepki var

Kulüpler Birliği Vakfı, "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi.

Vakfın Twitter hesabından İngilizce yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz. Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kulüplere ve oyunculara 'men' uyarısı

Avrupa Süper Ligi'nin kurulacağına dair haberler ortaya çıktıktan hemen sonra, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımlamış ve şunları söyledi:

"Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, ​​açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez."

Açıklamada FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun daha önce yaptığı uyarı hatırlatılarak, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." ifadeleri kullanıldı.

(Maçkolik)