Avrupa Süper Ligi resmen askıya alındı

Birkaç gündür spor gündemini meşgul eden Avrupa Süper Ligi'nden gece saatlerinde İngiliz kulüplerinin çekilmesinin ardından resmi açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, organizasyonun resmi olarak askıya alındığı duyuruldu.

İspanya ve İtalya'dan 3'er kulübün kaldığı Avrupa Süper Ligi'nin yaptığı yazılı açıklamada,"İngiliz kulüplerinin, maruz kaldıkları baskı nedeniyle bu kararı almaya mecbur bırakıldıklarını duyurmalarına rağmen, bugün olduğu gibi teklifimizin doğru ve Avrupa mevzuatı ile tutarlı olduğuna ikna olduk. Mahkemeler de Süper Lig projesini üçüncü şahısların herhangi bir eylemine karşı korumaktan çekinmedi." denildi.

"FUTBOL STATÜKOSUNUN DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

“Avrupa futbolunun statükosunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz ve mevcut sistem düzgün çalışmadığı için yeni bir rekabet öneriyoruz." denilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin "Futbol endüstrisini geliştirmeyi ve tüm piramit için katma değer üretmeyi hedeflediği" belirtildi.

Ortaya atılan söz konusu ligin, "Finansal zorluklarla yüzleşmek için mükemmel bir fırsat olduğu ve tüm futbol ailesine yönelik dayanışma ödemelerini önemli ölçüde artırmanın temel amacıyla tasarlandığı" kaydedildi.

"GELECEKTEKİ EN UYGUN EYLEMLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Ancak, projemizle ilgili olarak futbol camiasının farklı aktörlerinin görüşlerini dikkate almamız gerektiğinin farkındayız." denilen açıklama, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, her zaman taraftarlara mümkün olan en iyi rekabeti sunmaya ve sporun sürdürülebilirliği için gerekli olan üçüncü taraflara yönelik dayanışma ödemelerini artırmaya çalışmak amacıyla, bu endişeleri gidermek için gelecekteki en uygun eylemleri değerlendireceğiz."

(Ensonhaber)