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Avrupa Spor Haftası’nda Anıttepe’de sporcular harekete geçti

Avrupa Spor Haftası kapsamında Anıttepe Spor Kompleksi’nde genç sporcular hünerlerini sergiledi. Programda sporun her kesimden vatandaşın günlük hayatında yer edinmesi gerektiğinin altı çizildi.

Spor 23.09.2021, 13:49
Avrupa Spor Haftası’nda Anıttepe’de sporcular harekete geçti

Avrupa Spor Haftası kapsamında Anıttepe Spor Kompleksi’nde genç sporcular hünerlerini sergiledi. Programda sporun her kesimden vatandaşın günlük hayatında yer edinmesi gerektiğinin altı çizildi.

Avrupa Spor Haftası’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde sportif faaliyetler düzenlendi. Ankara Anıttepe Spor Kompleksi’nde gerçekleşen etkinlikte çok sayıda genç sporcu hünerlerini sergiledi. Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ve çok sayıda sporcu katılım sağladı. 23 Eylül’de başlayan etkinlikler 25 Eylül’de İzmir Konak’ta düzenlenecek konserlerle devam edecek.

"Spora yapılan 1 dolarlık yatırım sağlık alanında yapılan harcamalarda 3,2 dolarlık tasarrufa sebep oluyor"

Spor aktivitelerinin hayatın her noktasına yerleştirilmesinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, “Spor yapmıyorsak bile aktiviteyi ve faaliyetleri hayatın tüm aşamalarına yerleştirmek zorundayız. Dünyaya baktığımızda görüyoruz ki spora yapılan 1 dolarlık yatırım sağlık alanında yapılan harcamalarda 3,2 dolarlık tasarrufa sebep oluyor. Spor, hayatın belli dönemlerinde devam edebiliyor ama aktivite ve egzersiz hayatın bütün aşamalarında son anına kadar sürmesi gereken bir husustur” ifadelerine yer verdi.

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