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Avrupa şampiyonunun hedefi dünya şampiyonluğu

Doğuştan sağ eli engelli olan ve bilek güreşinde çok sayıda derece elde eden milli sporcu 22 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu, Romanya’da düzenlenen Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Çalışmalarına devam eden Ocakoğlu’nun yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu.

Spor 17.05.2022, 11:43
Avrupa şampiyonunun hedefi dünya şampiyonluğu

Doğuştan sağ eli engelli olan ve bilek güreşinde çok sayıda derece elde eden milli sporcu 22 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu, Romanya’da düzenlenen Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Çalışmalarına devam eden Ocakoğlu’nun yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu.

Şanlıurfalı 22 yaşındaki milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Romanya’da düzenlenen Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda derece elde ederek ülkemize altın madalya kazandırdı. Romanya’nın Başkenti Bükreş’te düzenlenen ve 26 ülkeden çok sayıda sporcunun yarıştığı Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Abdulsamet Ocakoğlu, memleketi Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bilek güreşi yaptı. Dostluğun kazandığı karşılaşmada Ocakoğlu’nu tebrik eden Canpolat ve Beyazgül, sporcuyu altın takarak ödüllendirdi.

“Genç sporcularımıza her zaman destek verdik”

Genç sporculara her zaman destek verdiklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Tabi ki ülkemizin gururu aynı zamanda, Urfa’mızın gururu. Bundan bir müddet önce biz göreve başladığımızda belediye başkanlarımızla Urfa’dan çok şampiyonlar çıkacak diyorduk. İşte şampiyonlar birer birer gelmeye başladı. Şimdi kendisinden beklediğimiz dünya şampiyonluğu. Tabi ki orada bayrağımızın göndere çekilmesi ve sporcumuzun kürsüye çıkması inanılmaz güzel bir duygu, 84 milyon insanımız gururla izliyor, heyecanla bekliyor. Biz şimdi çalışmalarında kendisine başarılar diliyoruz. Yeni şampiyonlar için de ev sahipliğimize devam edeceğiz” dedi.

“Gençliğin ve sporcunun yanındayız”

Her zaman gençliğin ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Birlik ve beraberlik içerisinde önce inanacağız sonra da başaracağız” dedi. Başkan Mehmet Canpolat, "26 ülkenin katıldığı, Romanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda bilek güreşi şampiyonu olarak geldi. İşte Osmanlı torunu, Osmanlı ocağında yetişmiş bir kardeşimiz, inşallah hep birlikte böyle birlik ve beraberlik halinde biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşler olarak hep birlikte inandık mı başaramayacağımız herhangi bir şey yoktur. Abdulsamet Ocakoğlu kardeşimi, ailesini tebrik ediyorum. Kendisi de inşallah güzel öğrenciler yetiştirecek ve hepbirlikte Şanlıurfa’mızın adını daha yükseklerde, bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ise, “Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasına 26 ülkeden sporcular katıldı. Orada Avrupa Şampiyonu olduk. Bayrağımızı göndere çektik. İstiklal Marşımızı okuttuk. Tarif edilemez bir duygu, orada 26 ülkenin hepsi ayağa kalkıp marşımızı dinledi. Çok mutlu oldum, gururlandım. İnşallah hedefim şimdi Dünya şampiyonası, dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.

Hedefinde Dünya Şampiyonasına katılıp altın madalya kazanmak olan Abdulsamet Ocakoğlu, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bilek güreşi yapmıştı.

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