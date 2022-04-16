Avrupa şampiyonu Kerem Kamal’ın gözü dünya şampiyonluğunda

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, daha önce gençler kategorisinde 3 kez elde ettiği dünya şampiyonluğunu bu sefer büyükler kategorisinde de alabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele ederek altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Ziyarette şampiyon güreşçiye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Antrenör Süleyman Güngör ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Buldu eşlik etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Bulgar rakibini 5-0 mağlup eden milli güreşçi Kerem Kamal’ın altın madalya elde ederek büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu olduğu bilgisini vererek, "Güreş Eğitim Merkezi’nde Kerem Kamal gibi olimpiyatları hedefleyen şu an 30 tane sporcumuz var. Bunların yaklaşık 15 tanesi milli sporcumuz. En son yapılan Türkiye şampiyonasında takım olarak Türkiye ikincisi olduk. Birinciliği kıl payı kaçırdık. Çocuklarımız inşallah gümbür gümbür geliyor" dedi.

“Örnek bir sporcu olmak istiyorum”

2022 Dünya Güreş Şampiyonası için çalışmalarına şimdiden başladığını ifade eden milli güreşçi Kerem Kamal, “Büyüklerde ilk altın madalyam. Umarım bu başlangıç olur. Örnek bir sporcu olmak istiyorum. Sırada dünya şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları var. Dünya şampiyonu olabilmek için elimden geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme kazandıracağım" diye konuştu.

Vali Yaşar Karadeniz de Manisa’ya spor alanında büyük ve güzel yatırımlar yapıldığını, buralarda yetenekli sporcular yetiştiğini belirterek, "Hedefimiz Kerem Kamal gibi başarılı sporcularımızın artması. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımıza ilimizde birçok branşta kurslar verilerek çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkarılmakta. Gençlerde 3 kez dünya şampiyonu olan ve bu yıl da büyüklerde Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kerem Kamal’ı tebrik ediyor; bu başarılarına yenilerinin de ekleneceğine inanıyorum. Eminim büyükler dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edecektir" cümlelerine yer verdi.