Avrupa şampiyonları memleketlerinde coşkuyla karşılandı

İstanbul’da düzenlenen Muay Thai Avrupa Şampiyonası’nda Kayserili sporcular, 3 altın ve 4 bronz madalya kazandı. Şampiyon sporcular, havaalanında mehter takımı ile karşılandı.

13-20 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Muay Thai Avrupa Şampiyonası’na Kayseri’den katılan sporcular; 3 altın ve 4 bronz madalya kazandı. 38 ülkeden 650 sporcunun katıldığı şampiyonada; Hasan Çetin 68 kiloda, Sercan Koç 60 kiloda, Ezgi Keleş ise 54 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Memleketleri Kayseri’ye gelen sporcular için havaalanında karşılama töreni düzenlendi. Mehter takımı ve çiçeklerle karşılanan sporcular, mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel, "Bugün çok mutluyuz, şampiyon sporcularımızı karşıladık. 38 ülkeden sporcuların katıldığı Avrupa Muay Thai Şampiyonası’na Kayseri olarak damgamızı vurduk. 3 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile geldik. Kayserimiz, takım halinde de Türkiye’de birinci oldu. İnşallah biz de Melikgazi Belediyesi ve diğer kurumlar olarak bu başarıları ödüllendirmeyi ve başarın çoğalmasını arzu ediyoruz. Belediye olarak sporun her branşında sporcularımıza destek veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Antrenörü Göksel Cingöz de, "Zor olanı başardık. Dünyanın en iyi dövüşçülerinin arasından sıyrılıp madalya ile onurlanan tüm sporcularımızın alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da sporcuları tebrik ederek, "Gurur duyduk. Sporun; futbol, basketbol olmadığını gösterdik. Bu çocuklar bizim evlatlarımız. Bu güne adar hep sahipsiz kaldılar. Sağ olsun Melikgazi Belediyemiz sahip çıktı. Bu çocuklar sahip çıkılırsa neler yapabileceklerini gösterdiler. Bundan sonra bize düşen görev bu çocukların arkalarında durmak" diye konuştu.

Sporcuları havaalanında karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ise; "Göksel Hocama ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsini gönülden kutluyoruz" dedi.

"Çok gururluyum"

Avrupa Şampiyonu Sercan Koç duygularını paylaşarak şunları söyledi:

"Avrupa Şampiyonu oldum. 3 sene final oynadım, İstiklal Marşı’nı okutmak nasip olmadı. 38 ülkenin içerisinde Avrupa şampiyonu olup İstiklal Marşı’nı okutunca bütün ülke ayağa kalkıyor. Bu duyguyu yaşattık, çok gururluyum" diyerek paylaştı. Bir diğer Avrupa Şampiyonu Ezgi Keleş de; "Çok çalıştık, emek verdik. Karşılığını aldık, çok mutluyuz. Antrenörüme, aileme ve sevdiklerime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.