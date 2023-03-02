Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda ilk gün 4 Türk atlet piste çıktı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde Batuhan Çakır üç adım atlamada, Tuğba Toptaş 800 metrede, Emine Hatun Mechaal ile Yasemin Can da 3 bin metre elemelerinde yarıştı.

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Spor Salonu’nda başladı. İlk gün elemelerde 4 milli sporcu piste çıktı. Batuhan Çakır üç adım atlamada, Tuğba Toptaş 800 metrede, Emine Hatun Mechaal ve Yasemin Can da 3 bin metrede mücadele etti.

3 bin metrede Hatun Mechaal 9:03.03 derecesiyle serisini 7. olarak bitirirken, Yasemin Can da serisinde 9:01.34 derecesiyle 6. oldu. Yasemin Can ile Emine Hatun Mechaal, bu sonuçların ardından finale yükseldi. 3 adım atlamada da Batuhan Çakır, 3. hakkındaki 16.20’lik derecesiyle finale çıktı. 800 metrede elemelerinde Tuğba Toptaş ise 2:08.14 derecesiyle serisini 6. olarak tamamladı ve elendi.

Şampiyonada yarın kadınlar sırıkla atlamada Buse Arıkazan, kadınlar 3 adım atlamada Tuğba Danışmaz, kadınlar 1500 metrede Şilan Ayyıldız ve erkekler yüksek atlamada Enes Talha Şenses yarışacak.